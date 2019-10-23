Екатеринбург, 23 октября, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Осуждённому за коррупцию экс-мэру Каменска-Уральского Михаилу Астахову смягчили приговор. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

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В Свердловском областном суде 23 октября рассмотрели апелляционную жалобу Астахова. По итогам заседания судья решил изменить наказание с восьми лет строгого режима на шесть лет условно.

В ходе рассмотрения апелляции осуждённый экс-мэр даже выходил на связь с залом суда из больницы в екатеринбургской ИК №2. Ранее адвокат Астахова утверждал, что бывший чиновник испытывает серьёзные проблемы со здоровьем и постоянно лежит под капельницей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года экс-мэра приговорили к восьми годам лишения свободы. Астахова признали виновным во взяточничестве.