К летним Олимпийским играм в Токио готовятся 80 спортсменов из Подмосковья
Красногорск, 23 октября, 2019, 16:12 — ИА Регнум. К выступлению на летних Олимпийских играх в Токио готовятся 80 спортсменов из Московской области. Они примут участие в борьбе за медали по 21 дисциплине. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всего в летних играх 2020 года примут участие 12,5 тыс. спортсменов из 205 стран мира. Спортсмены из Подмосковья поборются за медали в таких видах спорта как бокс, баскетбол, вольная борьба, волейбол, спортивная и художественная гимнастика, греко-римская борьба, баскетбол, дзюдо, карате, конный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, теннис, стрельба из лука, синхронное плавание, современное многоборье, тяжелая атлетика и фехтование. Всего на летних Олимпийских играх в Токио будет представлено 339 дисциплин в 44-х видах спорта.
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