Красногорск, 23 октября, 2019, 16:12 — ИА Регнум. К выступлению на летних Олимпийских играх в Токио готовятся 80 спортсменов из Московской области. Они примут участие в борьбе за медали по 21 дисциплине. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Лёгкая атлетика

Всего в летних играх 2020 года примут участие 12,5 тыс. спортсменов из 205 стран мира. Спортсмены из Подмосковья поборются за медали в таких видах спорта как бокс, баскетбол, вольная борьба, волейбол, спортивная и художественная гимнастика, греко-римская борьба, баскетбол, дзюдо, карате, конный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, теннис, стрельба из лука, синхронное плавание, современное многоборье, тяжелая атлетика и фехтование. Всего на летних Олимпийских играх в Токио будет представлено 339 дисциплин в 44-х видах спорта.

«Планируем, что в составе сборной России в 2020 году выступит почти в два раза больше подмосковных спортсменов, чем в 2016-м — 80 человек. Тогда атлеты Московской области внесли в общую копилку национальной сборной 15 медалей в десяти видах спорта. В своих силах мы уверены и настроены на результат», — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Читайте также: Токийская Олимпиада-2020 опасна не только на Курилах