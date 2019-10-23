Аддис-Абеба, 23 октября, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Министр мира Эфиопии Муфериат Камиль заявила, что Эфиопия больше не является объектом мониторинга со стороны ФАТФ (Целевая группа по финансовым мероприятиям) в рамках продолжающегося мирового процесса борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

(сс) Ninaras Эфиопия

По словам Камиль, такое решение ФАТФ было принято по той причине, что Эфиопия повысила эффективность своего режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также устранила соответствующие технические недостатки для выполнения обязательств, которые ФАТФ определила для страны в феврале 2017 года.

Обращаясь к журналистам, министр мира Муфериат Кемаль отметила, что данный факт является хорошим признанием политической воли и приверженности Эфиопии созданию правовой системы, которая эффективна для разрешения вопросов, связанных с отмыванием денег и незаконными финансовыми потоками. «То, что Эфиопия больше не подлежит мониторингу со стороны Целевой группы по финансовым действиям (ФАТФ), снижает риски, которые обычно связывают иностранных инвесторов, и в конечном итоге привлекает прямые иностранные инвестиции», — отметила она.