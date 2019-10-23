Тбилиси, 23 октября, 2019, 16:07 — ИА Регнум. С начала действия реформы такси в столице Грузии за различные нарушения оштрафовано до 2000 водителей, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства столицы Грузии 23 октября. Причем 700 таксистов были оштрафованы в первый день вступления в силу реформы — 1 октября. Для них мэрия сделала уступку и по договоренности с парламентом объявила в отношении первых нарушителей однократную амнистию. Остальным нарушителям придется сполна оплатить все штрафы.

Сотрудник ГАИ проверяет документы у таксиста. 1974

Проведенную по его инициативе реформу мэр считает успешной и твёрдо намерен её продолжать, о чём ещё раз заявил.

Он представил и первые данные о результатах этой реформы. По информации Кахи Каладзе, сегодня по столице Грузии курсируют около 11 тысяч такси, тогда как до реформы их число достигало 28 тысяч автомобилей. Если 1 октября перевозки пассажиров осуществляли до 2 тысячи такси категории «А» — белого цвета (а это — главное требование данной реформы), то на прошлой неделе их число возросло до 8 тысяч. 30% автомобилей не смогли пройти обязательный техосмотр, и мэр призвал их владельцев привести свои машины в порядок.

Он также сообщил, что специальные светящиеся коробки с надписью «TAXI» выданы 9 000 автомобилей категории «А», но если остальные машины будут перекрашены в белый цвет, мэрия закажет и закупит такие коробки и для них. Причем когда такси занято, коробка с надписью на крыше автомобиля горит красным цветом, а когда свободно — зелёным. Столичные власти предупреждают водителей, что если они нарушат это правило, то и за это будут оштрафованы.

Мэр Тбилиси сообщил о введении еще одного штрафа — для тех владельцев автомобилей-такси, которые не до конца перекрасили свои машины в белый цвет либо недоклеили на их поверхность белую пленку.

«Всем водителям, которые после первого октября обслуживали граждан с нарушением наших регуляций, придется заплатить штрафы. Еще раз хочу призвать всех этих людей, чтобы оказывали гражданам лицензированные услуги, мы же для этого создадим все условия», — пообещал Каха Каладзе.

Отметим, что реформа такси в первые дни немного освободила улицы столицы, но в дальнейшем на них в часы пик опять возникали многочасовые пробки. Кроме того, негативным последствием реформы стало подорожание проезда на такси, и автомобили белого цвета категории «А» сегодня назначают цену на проезд вдвое дороже той, за которую доставляли пассажиров к месту назначения до реформы. На наши вопросы о причинах объясняют, что им приходится платить за лицензию, приводить машину в порядок, ремонтировать, убирать салон и так далее.

В столице Грузии продолжают работу и различные частные компании такси, автомобили которых выезжают только по вызовам и брать пассажиров с улицы права не имеют. Требование цвета на эти машины не распространяется. Такси по вызову, которые относятся к категории «В», продолжают обслуживать население по прежним, дореформенным тарифам.