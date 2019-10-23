Вашингтон, 23 октября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. В ARK: Survival Evolved стартовало особое хэллоуинское событие под названием Fear Evolved 3. Трейлер с демонстрацией нового контента появился на YouTube-канале игры 22 октября.

Игра ARK: Fear Evolved

Во время события все неигровые существа превратятся в пугающих чудовищ, а игроки получат новые косметические предметы для персонажей. Сообщается также, что все геймеры будут получать удвоенный опыт за свои действия.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, игроки Final Fantasy XIV превратили внутриигровое хэллоуинское событие во флешмоб. Скриншоты и видеоролики с прохождения ивента они опубликовали в Twitter.