Москва, 23 октября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2020−2022 гг. не меняет курс и политику России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Суть бюджета, который предлагает нам правительство, не меняет тот курс и политику. Эта политика ущербна, она неизбежно привела к кризису, и будет этот кризис усугубляться», — сказал Зюганов в ходе обсуждения.

Он возмущен долговой нагрузкой как бизнеса, так и физлиц.

«Что же за страна, которая в долговую яму засунута?.. А денег-то до черта. 120 триллионов замороженных ресурсов», — указал он.

Парламентарий указал на неоправданный рост налогов на трудящихся.

«Увеличение налога на трудящихся. Обобрали до нитки. Ввели кадастр — на 20% цены выросли. Повысили НДС — на 10% выросли. Подняли цену на бензин, солярку — на 9 выросли», — перечислил он.