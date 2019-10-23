Киев, 23 октября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Украина подготовилась к отопительному сезону 2019−2020 годов значительно лучше, чем к прошлому. Об этом 23 октября в Киеве на брифинге заявила министр развития общин и территорий Украины Елена Бабак.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«В этом году готовность к отопительному сезону чрезвычайно высокая по сравнению с предыдущими периодами. Правительство приняло все необходимые решения заблаговременно, до начала отопительного сезона. Сегодня практически все теплопоставляющие предприятия имеют номинации на газ от «Нафтогаза Украины» или от своих трейдеров, и имеют возможность включить систему отопления», — сказала Бабак.

При этом она признала, что проблемы с запуском отопления есть в трех населенных пунктах, двое из которых во Львовской области.

«Во Львовской области есть Новый Роздол и Новый Яворов, но там вопрос также решается. Сегодня губернатор подписывает решение о переводе средств из областного бюджета на эти населенные пункты, чтобы люди получили зарплату, которая не выплачивалась в предыдущем отопительном сезоне. Там есть долг в 11 млн грн ($442 тыс — ред.). Это правительство пытается решить унаследованные проблемы… Ещё есть одна община, в которой не принято решение (по отоплению — ред.)», — добавила Бабак.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина завершила подготовку к отопительному сезону. В частности запасов угля и газа должно хватить для прохождения зимы. При этом премьер не исключает того, что во время отопительного сезона возможны локальные аварии в ходе работы теплосетей. Кроме того, министерство развития общин и территорий Украиныпроинформировало, что в 12 областях начался отопительный сезон, а в 21 области и Киеве начали отапливать объекты социальной сферы.