Бабак: Готовность Украины в отопительному сезону-2019 «чрезвычайно высокая»
Киев, 23 октября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Украина подготовилась к отопительному сезону 2019−2020 годов значительно лучше, чем к прошлому. Об этом 23 октября в Киеве на брифинге заявила министр развития общин и территорий Украины Елена Бабак.
При этом она признала, что проблемы с запуском отопления есть в трех населенных пунктах, двое из которых во Львовской области.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина завершила подготовку к отопительному сезону. В частности запасов угля и газа должно хватить для прохождения зимы. При этом премьер не исключает того, что во время отопительного сезона возможны локальные аварии в ходе работы теплосетей. Кроме того, министерство развития общин и территорий Украиныпроинформировало, что в 12 областях начался отопительный сезон, а в 21 области и Киеве начали отапливать объекты социальной сферы.