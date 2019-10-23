Вильнюс, 23 октября, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Государственная продуктово-ветеринарная служба Литвы сегодня, 23 октября, спустя неделю с момента начала пожара на крупнейшем заводе в Прибалтике по переработки использованных автомобильных покрышек в Алитусе, сформулировала советы для местного населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Горящая резина

Признаётся, что выброшенные в атмосферу из-за пожара химические элементы и твёрдые частицы, которые продолжают отравлять воздух в Алитусе, опасны для здоровья. В них содержится огромное число различных химических элементов — от различных оксидов и вредных для здоровья углеводородов, до тяжёлых металлов — никеля, свинца, хрома, цинка и так далее.

Жителям рекомендовано: закрыть наглухо колодцы во избежание попадания вредных частиц в воду, которая будет употреблена при приготовлении пищи, не использовать воду из открытых источников, не использовать фрукты и овощи, выращенные на огородах близ Алитуса, не использовать пищу не в упаковках, которая находилась под открытым небом во время пожара, держать животных в закрытых помещениях и самим избегать открытой местности.

Отдельные рекомендации предписаны предприятиям, которые выращивают овощи, фрукты, держат скот и птиц в местах загрязнения. Они будут должны проверить свой товар и если он окажется отравленным, его продажа будет запрещена.