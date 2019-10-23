Екатеринбург, 23 октября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. В гордуме Екатеринбурга обратились к главе города Александру Высокинскому с просьбой предоставить информацию о работе муниципального кинотеатра «Салют». Об этом сообщаетЕАН.

Kinosalut.ru Кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге

Соответствующее письмо подписал депутат Алексей Вихарев.

Парламентарий уточнил, что в думе планируют обсудить дальнейшую судьбу МУПа 27 ноября 2019 года, поэтому мэра просят предоставить все необходимые документы до 18 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальный кинотеатр «Салют» могут закрыть по итогу года. В гордуме предлагали сначала проверить, насколько эффективно руководили МУПом, а потом уже делать организационные выводы.