София, 23 октября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Кинофорум «Неделя российского кино» открывается 23 октября в Российском культурно-информационном центре в Софии. Об этом говорится на сайте центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Кино

Показ фильмов из России начнется в среду с кинокартины режиссера Бориса Акопова «Бык». Сюжет данной работы развивается в 1990-х годах и повествует о жизни лидера преступной группировки.

Сообщается, что показы российских фильмов будут проходить до 29 октября. Болгарскому зрителю покажут также картины «Черновик», «Трудности выживания», «Любовницы», «Керосин», «Я худею» и «Вечная жизнь».

Стоит отметить, что летом этого года исполнилось 140 лет начала дипломатических отношений России и Белоруссии.