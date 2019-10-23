Бишкек, 23 октября, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Власти Киргизии ввели временный запрет на ввоз автотранспортом на территорию республики некоторых видов нефти и нефтепродуктов. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

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«Введен временный запрет на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов на территорию Киргизской Республики», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нём отмечается, что соответствующее решение подписал премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев. Кроме этого, сообщается, что данное решение принято для того, чтобы сократить ввоз нефтепродуктов на территорию Киргизии без необходимого оформления и учета, и снижения объема теневой экономики.

При этом, по данным минэкономики Киргизии, доля теневого оборота нефтепродуктов в республике выросла с 12,8% за 2017 год до 25,2% за десять месяцев прошлого, 2018 года, а 80% ГСМ поступает из России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее парламентарии Киргизии предложили приостановить ратификацию и одобрение всех соглашений по Евразийскому экономическому союзу из-за введенных Россией ограничений на денежные переводы от киргизских мигрантов, работающих на российской территории.