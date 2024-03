Лондон, 23 октября, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Релиз игры Doctor Who: The Edge of Time («Доктор Кто: Край времени»), в основу которой легли технологии виртуальной реальности, состоится 12 ноября 2019 года. Об этом 22 октября сообщил портал Engadget.

Игра Doctor Who: The Edge of Time

Игра, над созданием которой работали компании BBC Studios, Maze Theory и PlayStack, выйдет на VR-платформах PSVR, Vive и Oculus. Отмечается, что игровой процесс займёт у геймеров около четырёх часов, они выступят в роли Доктора, которого озвучила актриса Джоди Уиттакер.

Изначально студия Maze Theory и издатель PlayStack планировали выпустить Doctor Who: The Edge of Time в сентябре 2019 года, однако впоследствии разработчики решили отложить релиз. Maze Theory также работает над проектами таких видеоигр, как «Острые козырьки» и The Vanishing Act (про пропавший малайзийский самолёт).