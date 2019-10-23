Милан, Италия, 23 октября, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Правительство Италии намерено снижать госдолг «постепенно» и «мягко», заявил в среду, 23 октября, министр экономики Италии Роберто Гуалтьери, передает информагентство ANSA.

Raul Mee Министр экономики Италии Роберто Гуалтьери

Такое «постепенное» снижение будет более устойчивым и позволит избежать негативного влияния на экономику, считает Гуалтьери.

Госдолг Италии в настоящее время составляет около 138% ВВП. Италия находится по этому показателю на втором месте в ЕС вслед за Грецией.

В проекте бюджета Италии на 2020 год запланировано не снижение уровня госдолга, а его очередное повышение. Однако, по мнению наблюдателей, это не станет основанием для Еврокомиссии отклонить проект бюджета.

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