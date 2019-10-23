Москва, 23 октября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. С 2020 года с российских компаний начнут взимать налоги за штатных сотрудников, трудоустроенных под видом самозанятых. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 октября заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы на рассмотрении проекта бюджета РФ на 2020−2022 годы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов на оглашении ежегодного Послания президента Федеральному собранию РФ

«В течение этого (2019) года мы не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких «штатных работников». А со следующего года это ограничение снимается. Со следующего года налоговая служба будет досчитывать: в случае, если самозанятый, по сути, оказывает услуги только одному предприятию, досчитывать страховые взносы и, соответственно, подоходный налог», — заявил Силуанов.

«Налоговая служба видит все предприятия, которые пытаются взять себе вместо штатных работников — самозанятых», — подчеркнул он.

По данным Минфина, в России в настоящее время зарегистрированы как самозанятые 240 тыс. человек.