Донецк, 23 октября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки подразделения Народной милиции ДНР уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили 23 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Gov.ua Запуск БПЛА «Фурия»

Беспилотник типа «Фантом» ВСУ использовали для корректировки огня в районе населённого пункта Коминтерново, отметили в пресс-службе.

«Второй уничтоженный беспилотный летательный аппарат типа «Фурия» кружил над районом населённого пункта Крутая Балка во время нахождения там международных наблюдателей», — сказано в сообщении.

Представитель народной милиции ДНР отметил, что подобное внимание к международным наблюдателям со стороны ВСУ вызывает тревогу, особенно в условиях потери контроля украинского командования над националистическими формированиями.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ также лишились двух беспилотников типа «Мэвик» и «Фантом». Во время эвакуации одного из упавших аппаратов на мине подорвался боевик ВСУ.

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