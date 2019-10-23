Аддис-Абеба, 23 октября, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что никакие силы не смогут помешать Эфиопии построить ГЭС «Возрождение» Эфиопии. Премьер-министр сделал такое заявление в ответ на вопрос, заданный членами парламента Эфиопии по поводу нынешней позиции Египта в отношении плотины. Премьер добавил, что правительство Эфиопии не намерено причинять вред народу и правительствам Судана и Египта. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Aron Simeneh Абий Ахмед

Премьер-министр отметил, что Эфиопия строит плотину не для того, чтобы наносить ущерб другим, а для того, чтобы получать выгоду от своих же ресурсов. Строительство дамбы уже ведется и пока не наносит значительного ущерба странам, расположенным ниже по течению. «Нашей целью должно быть завершение строительства плотины в соответствии с установленным графиком», — ответил парламентариям Абий Ахмед.

По словам премьер-министра, между Эфиопией и Египтом нет особой животрепещущей повестки дня в отношении плотины. Он также добавил, что он планирует встретиться с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси для обсуждения этого вопроса в течение ближайших дней.

Премьер подчеркнул, что народ и правительство Египта выиграют, если они непосредственно окажут поддержку стратегии «зеленого» развития Эфиопии. «Другого варианта нет. Война не может быть решением. При необходимости Эфиопия может мобилизовать миллионы людей. Никакая сила не сможет помешать Эфиопии построить плотину», — сказал Абий Ахмед.