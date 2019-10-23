Краснодар, 23 октября, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Представители Нигерии и Египта, принимающие участие в саммите «Россия-Африка» в Сочи, проявили готовность к сотрудничеству с Российскими железными дорогами в сфере модернизации железнодорожной инфраструктуры. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

В ходе саммита глава «РЖД» Олег Белозёров подписал меморандум о взаимопонимании с министром транспорта Нигерии Чибуике Ротими Амаечи и протокол о намерениях с председателем правления Египетских национальных железных дорог Ашрафом Расланом.

Отмечается, что стороны планируют реализовать комплексные проекты по расширению и модернизации существующей железнодорожной инфраструктуры с использованием российских технологий. В частности, в Египте может быть создан единый диспетчерский центр для нужд Египетских национальных железных дорог, а в Нигерии — построена железная дорога на участке порт Харкорт — Майдугури.

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