Война: немцы начали карательную операцию «Хубертус». Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Москва, 24 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 24 октября: немцы начали карательную операцию «Хубертус».
24 октября 1943 года немцы начали против партизан Гомельского района карательную операцию «Хубертус».
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