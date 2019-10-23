Рим, 23 октября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо должен исключить Украину из так называемого списка «безопасных» стран, заявил в среду, 23 октября, сенатор от партии «Братья Италии» Джованбаттиста Фаццолари.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

Речь идет о перечне стран, которых итальянское государство считает безопасными и граждане которых не могут претендовать на получение статуса беженца в Италии.

Украина «невероятным образом» присутствует в этом списке, в этой стране идет война, а страна, находящаяся в состоянии войны, не может считаться безопасной, отметил сенатор.

Одновременно с присутствием Украины в этом списке отсутствуют Нигерия, Пакистан, Египет и Бангладеш — страны, из которых в Италию прибывает большинство мигрантов — хотя, в отличие от Украины, в этих странах нет ни войн, ни конфликтов, добавил Фаццолари.