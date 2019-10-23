Дортмунд, Германия, 23 октября, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает Daily Mail.

joshjdss Жозе Моуринью

По информации издания, руководство «Боруссии» хотело бы видеть Моуринью в качестве наставника команды в случае увольнения нынешнего тренера Люсьена Фавра.

Отмечается, что гендиректор клуба Ханс-Йоахим Ватцке связывался с Моуринью, после чего португалец начал изучать немецкий язык.

Напомним, Моуринью остаётся без работы с декабря 2018 года, когда он был уволен из «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что он может возглавить мадридский «Реал», в котором работал с 2010 по 2013 год.

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