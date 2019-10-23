Красногорск, 23 октября, 2019, 15:46 — ИА Регнум. В Подмосковье заработала интерактивная карта «Здоровая ферма» с информацией о фермерских предприятиях и хозяйствах региона. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Винсент Ван Гог. Фермеры сажают картофель

По словам главы ведомства Андрея Разина, с помощью карты жители смогут получить информацию о действующих сельхозпроизводителях региона. Сервис содержит сведения о 200 фермерских хозяйствах и 9 тыс. личных и подсобных хозяйствах.

«Карта позволяет увидеть ветеринарное благополучие каждого, нанесенного на неё предприятия. Благополучное хозяйство отмечено зелёным цветом, если есть умеренные ветеринарные риски — коричневым цветом и красным обозначены объекты, где наложен карантин», — заявил Разин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 44 округах Московской области 19 и 20 октября прошло 75 сельскохозяйственных ярмарок.