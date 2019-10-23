Санкт-Петербург, 23 октября, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Власти Ленобласти, с участием жителей определили основные дороги, подлежащие ремонту в 2020 году — в их числе самые загруженные региональные магистрали — Дорога жизни и Токсовское шоссе, по которым ежедневно проезжают свыше 20 тысяч автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета дорожного хозяйства (КДХ).

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«При составлении программы мы ориентировались на обращения жителей и данные мониторинга технического состояния дорог. При проведении работ постараемся, чтобы автомобилисты не ощутили значительных неудобств», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава дорожного комитета Денис Седов.

Кроме того в самом большом районе области Всеволожском — дорожная техника будет работать на подъезде к деревне Хиттолово и участке дороги «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск» на границе с Санкт-Петербургом. Как уточнили в КДХ, все работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В Выборгском районе продолжится ремонт дороги «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», в Тосненском — «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки», в Гатчинском — «Гатчина — Ополье». В Волосовском районе в ремонт пойдет участок трассы «Жабино — Губаницы — Волосово», — подчеркнули в пресс-службе уточнив, что общая стоимость ремонтов превысит 1 миллиард рублей.

Кроме того, по указанию руководства ГКУ «Ленавтодор» государственные предприятия, обслуживающие региональные дороги, в ряде районов проведут ремонт верхнего слоя асфальта. В частности, речь идет о пятикилометровом участке трассы «Жельцы — Торковичи» в Лужском районе, «Волосово — Гомонтово — Копорье» в Волосовском, «Гостицы — Пустомержа», «Псков — Гдов — Сланцы» и «Лужицы — Первое мая» в Кингисеппском, «Молодежное — Верхнее Черкасово» в Выборгском районе.

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«В этом году дорожники Ленинградской области отремонтировали почти 180 километров трасс. Среди знаковых ремонтов — обновление пути в первую столицу Руси Старую Ладогу, работы на Гостилицком шоссе, трассах «Ульяновка — Отрадное», «Зеленогорск — Приморск — Выборг» и «Сосновый Бор — Глобицы». Федеральные средства (296 млн рублей), полученные регионом в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», позволили отремонтировать участки трасс «СПБ — Ручьи», «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки» и «Гатчина — Ополье», — пояснили в комитете.