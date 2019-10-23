Хартум, 23 октября, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Министр финансов Судана Ибрагим Эльбадави заявил, что исключения из списка США стран, спонсирующих мировой терроризм, для его страны лишь вопрос времени. Об этом 23 октября сообщает Reuters.

hdptcar Солдат. Южный Судан.

Политик также добавил, что указанное ограничение создает сложности для получения доступа к средствам Международного валютного фонда.

«Я чувствую, как все движется. Я не могу назвать конкретную дату, но я убежден, что это лишь вопрос времени», — отметил Эльбадави в комментарии журналистам агентства.

Как передавало ИА REGNUM, внутренний кризис в Судане продолжается с декабря 2018 года, когда в стране разразились акции протеста, результатом которых стал государственный переворот в апреле 2019 года.

В настоящее время страной руководит переходное правительство, состоящие из представителей военных, а также гражданской оппозиции.