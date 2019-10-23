Москва, 23 октября, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Карту с отражёнными на ней основными положениями меморандума по Сирии между Россией и Турцией опубликовало Минобороны РФ на своем официальном сайте.

Минобороны России Российская военная полиция в Сирии

На опубликованной карте указаны: зона операции турецких ВС «Источник мира» (32 км вглубь территории Сирии), линия отвода курдских отрядов самообороны и их вооружений (до 30 км), зона совместного российско-сирийского патрулирования (до 10 км) и посты сирийской пограничной службы, которых, согласно информации Минобороны, предполагается сделать 15.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 октября президент России Владимир Путин провел шестичасовые переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посвященные ситуации в Сирии, по итогам которых был подписан меморандум по Сирии между Россией и Турцией.