Сеул, 23 октября, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи порекомендовало жителям страны отказаться от использования электронных сигарет (вейпов). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Вейп

Известно, что представители властей страны сделали данное заявление после того, как в США у 1400 человек обнаружили признаки заболевания легких от курения электронных сигарет. Отметим, что в США зафиксировали 33 случая летального исхода.

По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи, в стране также был зафиксирован случай подозрения на заболевание легких у 30-летнего мужчины, который курил вейп на протяжении двух-трех месяцев.

В связи с этим, власти страны намерены создать инспекционную группу для проверки жидкостей для электронных сигарет на наличие вредных для организма веществ, таких как тетрагидроканнабинол (ТГК) и витамин Е. Также специалисты планируют провести ряд исследований, в ходе которых выяснят вредны ли электронные сигареты для здоровья.

В настоящее время 11 южнокорейских компаний осуществляют продажу 36 видовимпортных электронных сигарет (вейпов).