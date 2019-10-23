Лондон, 23 октября, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Апелляционный суд Лондона вынес решение об оплате расходов украинского «Приватбанка» бизнесменом Игорем Коломойским и его компаньонами, сообщило 23 октября информационное агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM ПриватБанк

"Господин Игорь Коломойский, господин Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны уплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года», — сказано в сообщении.

Ответчики также должны возместить судебные издержки «Приватбанка» за 2018 год после того, как размеры издержек будут установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Лондона отменил решение, согласно которому спор между «Приватбанком» и его бывшими владельцами не находится под юрисдикцией этого суда.