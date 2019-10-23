Москва, 23 октября, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Проект бюджета Пенсионного фонда на 2020−2022 годы впервые за пять лет предполагает индексацию выплат, которые граждане получают в виде материнского капитала. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, это следует из документа, который Госдума приняла в первом чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, индексация средств маткапитала учитывается в бюджете ПФР впервые с 2015 года. На выплату маткапитала с учетом индексации в 2020 году уйдет 316,4 млрд рублей, в 2021 году — 329 млрд рублей и еще порядка 300 млрд рублей 2022 году.

Как отметил в ходе пленарного заседания глава ПФР Антон Дроздов, индексация маткапитала будет проводиться ежегодно 1 января на уровень прогнозной инфляции.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что размер материнского капитала в 2020 году составит 466,6 тыс. рублей.