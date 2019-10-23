Анадырь, 23 октября, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Специалисты Атомэнергоремонта открыли цех по ремонту оборудования ПАТЭС «Академик Ломоносов» в городе Певек Чукотского АО, сообщает 23 октября пресс-служба предприятия.

Okbm.nnov.ru ПЭБ «Академик Ломоносов»

В настоящее время в компании решают управленческие и организационные вопросы, связанные с функционированием цеха. Первым от уральского филиала Атомэнергоремонта организовать работу подразделения отправился Василий Буров, занимавший должность начальника отдела подготовки производства.

«Вслед за Василием Буровым в Певек отправятся ещё 10 наших работников», — сообщил директор «Уралатомэнергоремонта» Александр Мальцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Академик Ломоносов» заменит выводимые из эксплуатации мощности Чаунской ТЭЦ и Билибинской АЭС. Строительство плавучего энергоблока выполнили специалисты Балтийского завода на площадке Атомфлота в Мурманске. Это российский головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, предназначенных для работы в составе ПАТЭС в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.