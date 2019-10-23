Нальчик, 23 октября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. С начала 2019 года в Кабардино-Балкарии собрано налогов на сумму 10,4 млрд рублей. Из них в бюджет РФ поступило 1,8 млрд рублей. При этом план по налогам выполнен на 106,4%, пишет РИА «Кабардино-Балкария».

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Налоговыми органами республики обеспечено поступление в консолидированный бюджет 7,8 млрд рублей ‑ и по этому показателю отмечено перевыполнение плана на 8,6%. В республиканский бюджет поступило 5,7 млрд рублей.

Кроме того, более 5,1 млрд рублей перечислено в виде страховых и других взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации. Рост поступлений составил 109,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года доходы консолидированного бюджета Кабардино-Балкарии превысили 28,124 млрд рублей, расходы составили 26,2 млрд рублей. По этим показателям рост безвозмездных поступлений достиг 18,2%, а налоговых и неналоговых поступлений — 6,8%.