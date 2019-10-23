Махачкала, 23 октября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Дагестана по поводу укусов клещей в эпидсезон 2019 года обратилось 1095 человек, в том числе 446 детей. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Клещ

Наибольшее количество обращений к врачам зарегистрировано в Махачкале — 288 случаев. В лидерах также Кизлярский район (122 случая), Тарумовский район (119) и город Хасавюрт (100).

В эпидсезоне текущего года, по данным надзорного органа, среди населения Дагестана зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев крымской геморрагической лихорадки и три случая клещевого боррелиоза (болезнь Лайма).

Сезон активности клещей на территории Дагестана в 2019 году продолжался с первой декады марта до середины октября. Пик численности по укусам пришелся на июнь.