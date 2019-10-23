Ярославль, 23 октября, 2019, 15:20 — ИА Регнум. В Ярославле может пройти реконструкция воинского обелиска, посвященного воинам ярославских стрелковых дивизий, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении общественной организации «Российская ассоциация героев». Воинский обелиск установлен в 1975 году в Любимском сквере в Ярославле. Представители ассоциации предлагают переименовать территорию на пересечении улиц Чайковского и Свободы в сквер Победы, а также дополнить обелиск стелами, которые будут отражать воинский и трудовой подвиг жителей региона в годы Великой Отечественной войны. При создании тематических панно будут использованы портреты ярославцев, сражавшихся за Родину на фронте и в тылу. Идею нового монумента поддержало движение «Бессмертный полк».

Бессмертный полк.Ярославская область Проект сквера Победы

«Бессмертный Полк» приглашает жителей Ярославля и других городов и населенных пунктов Ярославской области присылать фотографии своих солдат для изготовления художественных панно. Отсканируйте фотопортрет вашего ветерана — солдата, труженика тыла, партизана, узника концлагеря, ребенка войны (подойдет любое фото анфас — персональное или фрагмент группового снимка). Отправьте отсканированное фото на адрес электронной почты штаба «Бессмертного Полка» в Ярославле polk_yaroslavl@mail.ru», — говорится в релизе движения «Бессмертный полк. Ярославская область».

Реконструкцию сквера в Ярославле планируется завершить к 9 мая 2020 года.