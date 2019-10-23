Москва, 23 октября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти. Такое мнение на лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ высказал директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Журналист отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией». В качестве примера он привёл Францию, Китай и Соединённые Штаты.

Что касается России, то, как отметил Киселёв, слова которого приводит РБК, то президент страны Владимир Путин также готовит себе преемника.

«Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника», — отметил директор агентства.

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«Естественно, что решать будет народ, будут прямые выборы. Так же, как Ельцин оставил себе преемника, Путина, но потом Путин прошёл через прямые выборы», — пояснил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России 31 декабря 1999 года в связи с досрочным уходом с поста главы государства Бориса Ельцина. 26 марта 2000 года Путин победил на президентских выборах и вступил в должность 7 мая 2000 года. Главой государства Путин также избирался в 2012 и 2018 годах. Его полномочия на этом посту истекут в 2024 году.

Ранее в интервью газете Financial Times Путин признался, что стал задумываться о том, кто придёт ему на смену, уже в 2000 году. При этом глава государства подчеркнул, что выбор в конечном итоге останется за избирателями.