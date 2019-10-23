Киев, 23 октября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Позиция президента Украины Владимира Зеленского о проверке на детекторе лжи подозреваемых в получении взятки депутатов не отвечает реальной ситуации, заявил 23 октября политический эксперт и журналист Юрий Бутусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Эксперт напоминает, что по законам Украины детектор лжи не является основанием для открытия уголовного дела и не может служить доказательством в суде. При этом в случае возникновения сомнений в добропорядочности депутатов комитета и при отсутствии реальных улик единственной санкцией может быть разве что расформирование комитета и перетасовка депутатов по другим комитетам для обновления состава, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Президент объявляет (спорный) законопроект об отмене поборов неотложным и вносит от своего имени в парламент. Верховная рада включает «турборежим» и за один день выносит на голосование закон, из-за отклонения которого возникли подозрения в коррупции. По числу тех, кто проголосовал, сразу станет ясно, кто к чему причастен, и обсуждение произойдет в зале. Вот в зале и будет настоящий детектор лжи», — предлагает Бутусов.

По его словам, правоохранительные органы обязаны включиться в расследование немедленно и прокуроры должны регулярно сообщать о результатах.

Согласно информации украинских СМИ, руководство фракции «Слуга народа» ведет переговоры с несколькими государственными ведомствами, чтобы организовать массовое проведение проверки на полиграфе своих народных депутатов из финансового комитета.

ИА REGNUM напоминает, что скандал разразился 18 октября, когда 11 депутатов «Слуги народа» из комитета по финансам внезапно проголосовали против принятия одного их законопроектов. Сейчас депутаты подозреваются в получении по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины открыла уголовное производство по этому делу, с требованием разобраться в ситуации выступил и президент страны Владимир Зеленский.