Курск, 23 октября, 2019, 15:16 — ИА Регнум. В Курской области оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Дмитриевскому району и старший инспектор (специалист) миграционного пункта того же отдела признаны виновными в покушении на получение взятки в значительном размере и в покушении на посредничество во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Курского областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Врио начальника миграционного пункта узнал о заявлении иностранного гражданина, который собирался получить разрешение на временное проживание, и захотел получить от него взятку. 11 июля 2018 года он при личной встрече потребовал 80 тысяч рублей. Гражданин согласился передать полицейскому 50 тысяч рублей и попросил время для сбора остальной суммы. При получении первой части взятки была задержана посредница.

Изначально суд приговорил оперуполномоченного к 2,5 года лишения свободы, его посредницу — к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Однако апелляционная инстанция смягчила наказания. Срок лишения свободы первому фигуранту уменьшили на месяц, а также из приговора обоих осуждённых исключили лишение права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.