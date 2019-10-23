Москва, 23 октября, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Глава ПФР Антон Дроздов объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам и объяснил резкое их сокращение, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги. Пенсия.Монеты

В ходе обсуждения бюджета Пенсионного фонда России в Госдуме парламентарии от ЛДПР обратили внимание на резкий спад числа работающих пенсионеров с почти 15 млн до 9,6 млн после отказа от индексации им пенсий. Дроздов объяснил тенденцию.

«Этот переход с 15 млн до 9,6 — это не то, что граждане перестали работать, это просто изменение методики подсчета: 15 млн — это все те, кто хотя бы один день отработал в году, а 9,6 — по методике индексации — это те, кто работал и кому положена индексация. Если вы дальше посмотрите тренд, то после одного этого года он одинаковый: 9,6; 9,8; 9. Да, действительно, в течение года где-то 700 тыс. прекращают работать, но новые люди появляются, и, таким образом, на 1 января на момент индексации цифры стабильны», — сказал глава ПФР.

По словам Дроздова, понадобится более 350 млрд рублей на индексацию пенсий работающим пенсионерам.

«Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам, необходимо на 2020 год 368 млрд рублей, это большие деньги, и таких денег сейчас нет», — заявил Дроздов.