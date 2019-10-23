Париж, 23 октября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что «готова выполнить работу», которую президент Франции Эммануэль Макрон «не делает», после того, как объявила о желании баллотироваться на пост президента в 2022 году, сообщает Le Figaro.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Я снова пойду в эту битву со своим опытом, убеждениями, требованиями и я скажу французам: я готова выполнить работу, которую не выполняет Эммануэль Макрон», — отметила Марин Ле Пен.

«Реальность такова, что у нас было много больших обещаний, много надежд, что всё изменится. И потом у нас снова настоящий социальный и экономический катаклизм», — добавила глава французской партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в партии Марин Ле Пен осудили «отсутствие реакции и действий со стороны правительства» в отношении пожарных.