Киев, 23 октября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. «Десоциализация» экономики всегда «приходит» вслед за «деиндустриализацией», что и происходит сейчас на Украине, заявил сегодня, 23 октября, украинский экономист Алексей Кущ.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Эксперт отметил, что это закономерность развития всех экономических систем и будущее Украины в этом смысле было вполне понятно еще весной.

«Вот одна из «зимних ласточек» — правительство повысило порог предоставления субсидий с 15% до 20% (отношение коммунальных платежей к доходам домохозяйства). На 5% экономику они не подняли и не поднимут, но на 5% беднее миллионы людей уже сделали», — констатирует Кущ.

Эксперт задается вопросом, будет ли народ терпеть до следующей электоральной «революции» или «есть варианты?».

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинский кабмин принял решение, согласно которому размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий вырастет с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.