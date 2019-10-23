Сочи, Краснодарский край, 23 октября, 2019, 15:00 — ИА Регнум. На форуме Россия — Африка российские и иностранные шеф-повара проводят для гостей мастер-классы по приготовлению своих национальных блюд.

Kremlin.ru Владимир Путин на саммите Россия – Африка

Так, Российский экспортный центр организовал мастер-классы, где все желающие могут узнать, как приготовить соус из краснодарского лука или оригинальное блюдо из картофеля. Гостям форума также дарят тульские пряники и открытки с красивейшими городами России.

В свою очередь, представители Кот-д'Ивуара привезли на мероприятие лучшие какао-бобы, а представители Кении угощают гостей знаменитым высокогорным чаем, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи проходит саммит и экономический форум Россия — Африка. В масштабном мероприятии принимают участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств.

Кроме того, на саммите представят свою продукцию и проведут переговоры о создании новых предприятий крупнейшие российские промышленные концерны. Общий объём оружейных заказов между странами Африки и Россией составляет $14 млрд.

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