Симферополь, 23 октября, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность. Как уточнили в информационном центре «Крымский мост» 23 октября, динамические и статические испытания проводятся при помощи тяжёлых железнодорожных составов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

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Так, проверяются несущие элементы моста, опоры и пролётные строения. На размещённом на сайте инфорцентра видео, снятого с квадрокоптера с высоты птичьего полёта, железнодорожные составы сначала готовят к отправке. Затем поезда начинают движение, развивая скорость сначала до 5 км/ч, затем до 10 км/ч. После этого останавливаются.

Специалисты фиксируют значения с датчиков, которые позволят сравнить характеристики прочности всех конструкций с проектными данными.

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Всего было задействовано два специальных состава. Двигаясь параллельно, тепловозы протянули за собой 46 полностью загруженных вагонов. Длина поездов была выбрана с расчётом, чтобы полностью загрузить арочное пролётное строение.

Как сообщало ИА REGNUM, первый дизельный поезд совершил тестовую поездку по железнодорожной части Крымского мост 24 сентября 2019 года. Он проследовал от станции Тамань-Пассажирская до станции Керчь-Южная. Ожидается, что первые поезда пойдут через Керченский пролив до конца 2019 года.