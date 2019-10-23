Венеция, Италия, 23 октября, 2019, 14:52 — ИА Регнум. В аэропорту Венеции была задержана гражданка Китая, которая пыталась вывезти в своем чемодане 790 тыс. евро наличными, передает Il Messaggero в среду, 23 октября.

Виктор Виктор Дюбрей. Деньги в бочках. 1897

Гражданка должна была вылететь в Гонконг.

Деньги были изъяты, пассажирка не допущена на рейс. В ближайшее время она должна будет объяснить сотрудникам прокуратуры происхождение этих средств.