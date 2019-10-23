Варшава, 23 октября, 2019, 14:45 — ИА Регнум. «Абсолютно возмутительным» назвал вице-премьер правительства ПольшиЯцек Сасин решение воеводского Административного суда в Варшаве, который 22 октября отменил решение проверочной комиссии относительно приватизации недвижимости по улице Набилака, дом 9, в Варшаве.

Жилые районы в Варшаве

«Это показывает, что судьи в Польше признают себя не теми, кто должен судить по действующему законодательству, а теми, кто будет это право каким-то образом формировать. Одни законопроекты признают, а другие не признают. Мы обещали, что будем продолжать судебную реформу, и это решение нас в этом утвердит», — передаёт слова вице-премьера «Польское радио».

В настоящее время правящая партия «Право и Справедливость» поднимает проблемы, связанные с реприватизацией жилья в Варшаве. В 2000-е годы проводилась реприватизация — передача недвижимости потомкам тех, кто владел домами до Второй мировой войны. В ходе реприватизации, мэрией Варшавы, которую с тех пор и по сей день контролируют либералы, были допущены многочисленные нарушения.

В доме номер 9 по улице Набилака проживала активистка сопротивления реприватизации Иоланта Бжеска, которая погибла при невыясненных обстоятельствах в 2011 году. В итоге дом был приватизирован известным варшавским «коллекционером домов» Мареком М., прятавшимся за спинами трёх потомков довоенных владельцев.

Решение о реприватизации дома было подписано в 2006 году. Проверочная комиссия, по жалобам жильцов домов, в том числе дочери Иоланты Бжеской, признала, что на жильцов оказывалось давление, и в декабре 2017 года обязала Марека М. вернуть бывшим жильцам домов по Набилака 9, Мокотовской 40 и Скарышевской 11 сумму в размере 2,9 млн злотых (около 750 тысяч долларов). Решение было обжаловано мэрией Варшавы и отменено 22 октября судом.

Вопрос о польской судебной реформе, проводимой правящей партией «Право и Справедливость» является главным «камнем преткновения» во взаимоотношениях Польши и Евросоюза. В ЕС считают, что реформа уничтожает независимость суда в Польше.