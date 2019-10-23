Москва, 24 октября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 24 октября, спикер Госдумы Вячеслав Володин выступит на Европейской конференции председателей парламентов, которая пройдет в Страсбурге (Франция), сообщает ИА REGNUM. Конференция проводится под эгидой Парламентской ассамблей Совета Европы (ПАСЕ).

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

В рамках визита состоятся двусторонние встречи Володина с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Также состоятся встречи с председателем Национального собрания Франции Ришаром Ферраном, президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой и спикером Альтинга Исландии Стейнгримуром Йоханном Сигфуссоном.

Ранее Володин отмечал общие вызовы, которые стоят перед странами СЕ: противодействие терроризму, наркотрафику, вопросы, связанные с миграционной политикой, глобальной безопасности.

Спикер Госдумы принял приглашение участвовать в конференции глав парламентов стран СЕ и 24 октября будет в ПАСЕ в Страсбурге. В состав делегации Госдумы традиционно вошли представители всех фракций.

Приглашение получено от председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье.