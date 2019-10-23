Москва, 23 октября, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подарил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко уникальный томский кедр. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Tomsk.gov.ru Дни Томской области в Совете Федерации

23 октября прошли заключительные мероприятия Дней Томской области в Совете Федерации. Жвачкин провёл для Матвиенко экскурсию по выставке достижений Томской области, развёрнутой в рамках Дней региона в СФ.

На память о Днях Томской области в Совете Федерации Жвачкин подарил спикеру СФ 18-летний кедр. Уникальное дерево вырастил глава томской Сибирской Академии деревьев и кустарников Сергей Горошкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, на расширенном заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре принято решение о реконструкции театра драмы и Большого концертного зала в Томске на федеральные средства.