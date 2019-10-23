Сочи, Краснодарский край, 23 октября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Россия будет оказывать поддержку руководству Центральноафриканской республики (ЦАР) в его усилиях по стабилизации ситуации в стране. Об этом 23 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой в рамках форума Россия — Африка в Сочи.

Kremlin.ru Встреча с Президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой

Как отметил президент России, Москва понимает, что перед Туадерой, как главой государства, поставлены сложные задачи по «преодолению последствий затянувшегося военно-политического и социально-экономического кризиса».

«Со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия по стабилизации ситуации в стране», — заявил Владимир Путин.

Кроме этого, российский лидер указал, что он приветствует настрой руководства ЦАР на сотрудничество с Россией во всех сферах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время своего выступления на заседании экономического форума Россия — Африка в Сочи рассказала, что Россия поставляет в страны Африки около 60% вакцины от желтой лихорадки в рамках сотрудничества с регионом в области инфекционных заболеваний.