Тбилиси, 23 октября, 2019, 14:29 — ИА Регнум. «У нас имеется беспрецедентно высокий уровень сотрудничества с США, принятие Палатой представителей акта в поддержку Грузии также подтверждает и то, что у нас есть двухпартийная поддержка законодательной ветви США»

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Министр отметил, что сегодняшняя политическая повестка дня Соединенных Штатов крайне насыщенна серьезными вопросами. И в этой связи принятие Палатой представителей столь важного документа в отношении Грузии доказывает важность стратегического партнерства США с Грузией и то, что этот вопрос занимает передовые позиции в политической повестке дня Америки, указал Залкалиани.

Напомним, 22 октября палата представителей США единогласно утвердилаакт в поддержку Грузии. Проект законодательного акта теперь будет отправлен в Сенат США. После одобрения законопроекта соответствующими комитетами Сената и на пленарном заседании Сената, он будет направлен на подпись президенту США и, если он будет подписан, приобретет силу закона.