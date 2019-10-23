Москва, 23 октября, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Временная администрация нижегородского банка «Ассоциация» установила, что должностные лица банка выводили активы кредитной организации путем кредитования заемщиков. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Банк России направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генеральную прокуратуру и Следственный департамент МВД РФ для принятия соответствующих решений.

По оценкам временной администрации, сумма обязательств перед кредиторами составляет 11.3 млрд рублей, а стоимость активов — 9,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2019 года банк является банкротом, идёт формирование его конкурсной массы, а госкорпорация АСВ выступает конкурсным управляющим. Помимо жителей Нижегородской области, клиентами банка были уроженцы Костромской области, Москвы. Банк участвовал в реализации госпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса через программу льготного кредитования. Отзыву лицензии предшествовало загадочное исчезновение с зарубежных счетов банка крупной суммы — почти 4 млрд рублей.