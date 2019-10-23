Мадрид, 23 октября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Каталонский полицейский с двадцатилетним опытом работы, пожелавший остаться анонимным, рассказал сегодня, 23 октября, представителю испанского издания El Mundo об изменившемся отношении к нему и его товарищам со стороны коллег, мадридского руководства и простых жителей.

Полиция Каталонии

О встрече с отрядами Национальной полиции и Гражданской гвардии в аэропорту Эль-Прат в дни беспорядков полицейский вспоминает тепло: «Это было здорово. Обычно ты салютуешь, пожимаешь коллеге руку. Но в эти дни мы обнимались. Без единого слова, у всех на виду. Мы обнимались, делали совместные фото. Невероятное чувство братства. Все это безумие, беспорядки в Барселоне, возле аэропорта, все это помогло восстановить разрушенные мосты. Мы все в той или иной форме чувствовали себя пушечным мясом».

Однако с простыми гражданами все было по-другому. Некоторые из них, проходя через аэропорт, останавливались, чтобы поприветствовать Национальную полицию, подбадривали сотрудников, благодарили. Но каталонским полицейским никто не говорил ни слова. «К нам повернулись спиной. Как будто мы были врагами […] Нас ненавидят все. Никто не любит», — посетовал собеседник El Mundo.

«Вот что значит сегодня быть каталонским полицейским. Находиться меж двух огней: предатели (botiflers) в Каталонии, подозреваемые во всей остальной Испании. Возглавляемые политической элитой, которая подстегивает толпу нападать на них в собственном доме, и брошенные на произвол судьбы министерством внутренних дел», — резюмирует издание.