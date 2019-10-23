Санкт-Петербург, 23 октября, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Новейший дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» успешно завершил морской этап заводских ходовых и государственных испытаний и вернулся в Санкт-Петербург, на судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи», для проведения ревизии и чистовой отделки.

АО «Адмиралтейские верфи» «Виктор Черномырдин»

Ледокол проверяли в разных режимах, в том числе на полном ходу. Также был испытан безвахтенный режим работы, в ходе которого управление могучим судном велось только с ходового мостика.

Кроме того, в море была протестирована авиационная часть ледокола: вертолет успешно совершил дневные и ночные взлеты и посадки на носовую и кормовую площадки судна.

«Все технические характеристики ледокола в ходе испытаний подтверждены. Системы ручного и автоматического управления судном, системы навигации и связи, а также радиолокационные станции работали в штатном режиме», — сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе судостроительного предприятия.

Ледовые испытания в арктических морях ледокол «Виктор Черномырдин» пройдет уже после передачи заказчику. Это связано с тем, что ледовое поле необходимых параметров установится только в марте-апреле 2020 года.