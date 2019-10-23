Остин, США, 23 октября, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Ролевой экшен Yaga, основанный на славянском фольклоре, выйдет 12 ноября 2019 года. Об этом сообщается в ролике на YouTube-канале компании Versus Evil 23 октября.

Игра Yaga

В Yaga игроки будут управлять одноруким кузнецом Иваном, сражающимся с различными чудовищами из славянского фольклора. Разработчики обещают, что в игре будет продвинутая система создания оружия и предметов.

Напомним, Versus Evil — это американская издательская компания. Её наиболее известными проектами является серия ролевых игр Banner Saga.