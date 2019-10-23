Сочи, Краснодарский край, 23 октября, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Россия и Эфиопия должны увеличить товарооборот между странами. Такое мнение высказал российский президент Владимир Путин во время встречи с эфиопским премьер-министром Абием Ахмедом Али 23 октября на полях первого саммита Россия — Африка в Сочи.

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Российский лидер отметил, что экономические отношения между двумя странами развиваются, но есть еще над чем работать.

«Объем товарооборота слишком мал, и, конечно, он не достоин ни России, ни Эфиопии, — заявил Путин. — Мы, безусловно, должны и сделаем здесь гораздо больше, чем видим сегодня».

Как передавало ИА REGNUM, саммит Россия — Африка проходит в Сочи. Он продлится с 23 по 24 октября. На него прибыли делегации 54 стран. Председательствуют на саммите Россия и Египет.